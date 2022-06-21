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Россия нарушила воздушное пространство и отрабатывает ракетные удары по Эстонии - Минобороны

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Напряженность в регионе нарастает

Россия нарушила воздушное пространство и отрабатывает ракетные удары по Эстонии - Минобороны

фото из свободных источников

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В преддверии саммита НАТО Эстония впервые обвинила РФ в нарушении своего воздушного пространства. Руководство балтийского государства, которое состоит в НАТО, также отмечает ежедневные российские военные учения, в рамках которого имитируются ракетные удары по территории страны. Об этом сообщает Sky News.

"Мы наблюдаем российскую угрозу, которая никогда прежде не была столь же серьезной, как сейчас", — заявил во вторник, 21 июня, высокопоставленный представитель Минобороны Эстонии Кусти Салм.

Власти Эстонии вызвали посла РФ в Таллинне, чтобы выразить ноту протеста против появления российского пограничного вертолета МИ-8, который в минувшую субботу на несколько минут оказался в воздушном пространстве Эстонии.

В балтийской стране не считают это случайностью, поскольку в последние несколько дней было несколько подобных примеров, в частности, российские вертолеты пролетали в непосредственной близости от границы.

Более того, ВС РФ проводит военные учения, в рамках которых имитируются ракетные удары по соседней стране.

"Это реальность. Они фактически отрабатывают ракетные удары по территории НАТО и дают нам об этом знать", — заявил Салм.

Такая враждебная активность в отношении Эстонии происходит на фоне напряженности и обмена мнениями между РФ и Литвой из-за решения Вильнюса заблокировать транзит по железной дороге подсанкционных товаров в Калининградскую область.

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В статье: война с Россией
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