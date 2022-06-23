Песков: Мирное урегулирование возможно только после того, как Украина выполнит все требования рф

Пресс-секретарь диктатора путина дмитрий песков заявил, что назвал условие мирного урегулирования войны в Украине.

Его слова приводит "Интерфакс".

"Относительно мирного плана, да, он возможен после того, как Украина выполнит все требования российской стороны", - сказал он.

На просьбу уточнить, что это за требования, представитель Кремля заявил: "Украина прекрасно знает все".