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Песков: Мирное урегулирование возможно только после того, как Украина выполнит все требования рф

Общие новости
Обновлено
(3 голосов)

Что это за условия, пресс-секретарь путина не сказал

Песков: Мирное урегулирование возможно только после того, как Украина выполнит все требования рф

фото из свободных источников

Новина українською

Пресс-секретарь диктатора путина дмитрий песков заявил, что назвал условие мирного урегулирования войны в Украине.

Его слова приводит "Интерфакс".

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"Относительно мирного плана, да, он возможен после того, как Украина выполнит все требования российской стороны", - сказал он.

На просьбу уточнить, что это за требования, представитель Кремля заявил: "Украина прекрасно знает все".

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В статье: война с Россией Дмитрий Песков
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Комментарии (4)
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Yarik-11 ( Кропивницкий)
23.06.2022 в 19:26
Пескарь иди накуй
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0
0
MaximSK (Киев)
23.06.2022 в 17:47
Хотелось бы на него посмотреть когда Россия начнёт проигрывать войну, тогда его риторика резко изменится
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+1
0
royalstas (Вінниця)
23.06.2022 в 17:45
Нічого нічого скоро прийдеться вже вам наші вимоги приймати!
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+1
0
kukarekin (Одесса)
23.06.2022 в 17:33
Дуляку, тільки повна капітуляція! Україні Крим, Донбас, Херсон, Кубань, Ростов, Бєлгород, Польщі Кенігсберг, Куріли Японії, Карелію фінам...
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