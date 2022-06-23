Песков: Мирное урегулирование возможно только после того, как Украина выполнит все требования рф
Что это за условия, пресс-секретарь путина не сказал
фото из свободных источников
Пресс-секретарь диктатора путина дмитрий песков заявил, что назвал условие мирного урегулирования войны в Украине.
Его слова приводит "Интерфакс".
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"Относительно мирного плана, да, он возможен после того, как Украина выполнит все требования российской стороны", - сказал он.
На просьбу уточнить, что это за требования, представитель Кремля заявил: "Украина прекрасно знает все".
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Комментарии (4)
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Yarik-11 ( Кропивницкий)
23.06.2022 в 19:26
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MaximSK (Киев)
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royalstas (Вінниця)
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kukarekin (Одесса)
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