  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. ООН: Война в Украине забрала жизни по меньшей мере 4662 гражданских, еще 5803 ранены
В тренде

ООН: Война в Украине забрала жизни по меньшей мере 4662 гражданских, еще 5803 ранены

Общие новости
(1 голосов)

Из них - 279 детей

ООН: Война в Украине забрала жизни по меньшей мере 4662 гражданских, еще 5803 ранены

Новина українською

Потери среди гражданских лиц с 24 февраля, когда Россия начала войну против Украины, к 24:00 22 июня достигли 10465 гражданских (днем ранее – 10403), в том числе 4662 погибших (4634), сообщает Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН) в четверг.

"УВКПЧ считает, что фактические цифры значительно выше, поскольку получение информации из некоторых мест, где продолжались интенсивные боевые действия, задерживается, а многие сообщения все еще ждут подтверждения", - отмечается в документе относительно данных ООН.

Согласно ему, это касается, например, Мариуполя (Донецкая обл.), Изюма (Харьковская обл.) и Попасной (Луганская обл.), где есть сообщения о многочисленных жертвах среди гражданского населения. Они подлежат дальнейшей верификации и не учтены в приведенной выше статистике.

Читайте такжеШольц: Партнерство с империалистической россией путина в обозримом будущем немыслимо

"Причиной большинства случаев гибели или ранения гражданских лиц было применение взрывных устройств с большой зоной поражения, в том числе обстрелы из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетные и авиаудары", - говорится в сводке.

По подтвержденным данным ООН, погибли 1789 мужчин, 1207 женщин, 148 мальчиков и 131 девочка, тогда как пол 41 ребенка и 1346 взрослых пока не удалось установить.

Среди 5803 раненых – 169 мальчиков и 131 девочка, а также 179 детей, пол которых пока не удалось установить.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде