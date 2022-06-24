Турция пообещала, что не будет принимать и пропускать украденное россией украинское зерно
Говорят, что расследуют данную ситуацию
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Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил в четверг, что его страна не будет принимать украденное украинское зерно. Об этом он сказал на брифинге в Анкаре после встречи с британской коллегой Лиз Трасс, пишет Анадолу.
"Турция изучает информацию о стране производства, порте отправления. Мы каждый раз проверяем и подтверждаем, что продукция произведена в России. Турция не допустит незаконной торговли украинским зерном или какой-либо другой продукцией со стороны любой страны, в частности России. Мы также сами не примем эти товары. Решительная позиция Турции и ее государственных структур по этому вопросу неизменна", — сказал Чавушоглу.
В начале июня посол Украины в Турции Василий Боднар заявил, что
В сопроводительных документах при этом указывают, что судно следует из Краснодара или Новороссийска.
Чавушоглу заверил, что в Анкаре серьезно относятся к каждому подобному обращению.
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