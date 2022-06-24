На россии разбился военно-транспортный самолет Ил-76
Трое россиян отправились на тот свет
Ранним утром пятницы, 24 июня на россии возле Рязани в результате жесткой посадки разбился военно-транспортный самолет ИЛ-76, летевший из Оренбурга в Белгород.
По предварительным данным, самолет приземлялся на дозаправку. На борту находились девять человек. В результате катастрофы три человека погибли, еще шесть ранены.
Напомним, 21 июня в Ростовской области разбился штурмовик Су-25.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Источник: С вероятностью 99,9% Шахтер возглавит нынешний тренер Днепра-1
- Зеленский прокомментировал историческое решение ЕС, а на флагштоке перед Советом Европы подняли флаг Украины
- Официально: Украине предоставили статус кандидата в члены Евросоюза
- В Турции сообщают о первом выходе зарубежного корабля из украинского порта с начала войны
- Вратарь киевского Динамо сделал эффектную патриотическую татуировку. ФОТО
- Красотка дня. Украинка, которая представит нашу страну на конкурсе Мисс Вселенная-2022. ФОТО
Новости по теме
- 00:04 Украинские Турция пообещала, что не будет принимать и пропускать украденное россией украинское зерно
- 23:47 Украинские Оккупанты планируют провести фейковый "референдум" в Херсонской и Запорожской областях 11 сентября
- 23:45 Украинские Украинские власти объяснили, что на практическом уровне означает статус кандидата в члены ЕС
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Olegyurchak (Хмельницький )
24.06.2022 в 09:51
Ответить
0
0
Степан Срака
24.06.2022 в 08:57
Ответить
0
0
Darian Clark (Montreal - Quebec)
24.06.2022 в 08:49
Ответить
+1
0