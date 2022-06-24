Все вірно написала редакція - "На расеї"... Саме прийменник "на", а не "в"... І дуже важливо, щоб усі українці, які пишуть і спілкуються російською, хоча вже давно переходили на мову, використовували прийменник "на", коли мова про расєю. Справа в тому, що до 2004 року на расеї, в офіційних ЗМІ та медіа використовувався вірний прийменник "в", коли йшлося про Україну. Але потім, після Тузли, після "Помаранчевої Революції", владольф путлер прийняв концепцію захоплення України і у зв'язку з цим дано припис не рахувати Україну як окрему, самостійну, незалежну державу. У граматиці російської прийменник " на " застосовується до тих об'єктів, які не представляють державу, а є просто об'єктами. Наприклад, "На річці Волга", "На Дніпрі"... тощо. А прийменник "В" дає чітке визначення, що йдеться саме про державу... "В Україні"... "В Японії" тощо. Тому, дуже важливо, щоб і українці, у відповідь на русо-фашистські висловлювання про Україну, відповідали рашистам тим самим. ЛМ-ЧС 2022!!!