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На россии разбился военно-транспортный самолет Ил-76

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(2 голосов)

Трое россиян отправились на тот свет

На россии разбился военно-транспортный самолет Ил-76

Новина українською

Ранним утром пятницы, 24 июня на россии возле Рязани в результате жесткой посадки разбился военно-транспортный самолет ИЛ-76, летевший из Оренбурга в Белгород.

По предварительным данным, самолет приземлялся на дозаправку. На борту находились девять человек. В результате катастрофы три человека погибли, еще шесть ранены.

Напомним, 21 июня в Ростовской области разбился штурмовик Су-25.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (3)
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Olegyurchak (Хмельницький )
24.06.2022 в 09:51
Шкода що всі не подохли.
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Степан Срака
24.06.2022 в 08:57
Опущені в попу згоріли...
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
24.06.2022 в 08:49
Все вірно написала редакція - "На расеї"... Саме прийменник "на", а не "в"... І дуже важливо, щоб усі українці, які пишуть і спілкуються російською, хоча вже давно переходили на мову, використовували прийменник "на", коли мова про расєю. Справа в тому, що до 2004 року на расеї, в офіційних ЗМІ та медіа використовувався вірний прийменник "в", коли йшлося про Україну. Але потім, після Тузли, після "Помаранчевої Революції", владольф путлер прийняв концепцію захоплення України і у зв'язку з цим дано припис не рахувати Україну як окрему, самостійну, незалежну державу. У граматиці російської прийменник " на " застосовується до тих об'єктів, які не представляють державу, а є просто об'єктами. Наприклад, "На річці Волга", "На Дніпрі"... тощо. А прийменник "В" дає чітке визначення, що йдеться саме про державу... "В Україні"... "В Японії" тощо. Тому, дуже важливо, щоб і українці, у відповідь на русо-фашистські висловлювання про Україну, відповідали рашистам тим самим. ЛМ-ЧС 2022!!!
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