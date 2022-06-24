Погиб на месте. В Херсоне подорвали авто одного из самых известных коллаборантов
Перешел на сторону россии, на ней уже точно и останется
Telegram-канал Гончаренко
Во временно захваченном украинском городе Херсон подорвали автомобиль одного из самых известных коллаборантов Дмитрия Савлученко, предатель погиб на месте. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Алексей Гончаренко. Информация также появилась в российских пропагандистских СМИ, таких как риа новости и тасс.
Напомним, российские оккупанты назначили Савлученко "главой управления семьи, молодежи и спорта ВГА Херсонской области", а еще он состоял в молодежной организации "Новая Русь", был пророссийским активистом из партии Шария.
Также отметим, что 22 июня в Чернобаевке в Херсонской области взорвали автомобиль местного коллаборанта Юрия Турулева, но предатель получил лишь легкие ранения.
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