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Погиб на месте. В Херсоне подорвали авто одного из самых известных коллаборантов

Общие новости
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Перешел на сторону россии, на ней уже точно и останется

Погиб на месте. В Херсоне подорвали авто одного из самых известных коллаборантов

Telegram-канал Гончаренко

Новина українською

Во временно захваченном украинском городе Херсон подорвали автомобиль одного из самых известных коллаборантов Дмитрия Савлученко, предатель погиб на месте. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Алексей Гончаренко. Информация также появилась в российских пропагандистских СМИ, таких как риа новости и тасс.

Напомним, российские оккупанты назначили Савлученко "главой управления семьи, молодежи и спорта ВГА Херсонской области", а еще он состоял в молодежной организации "Новая Русь", был пророссийским активистом из партии Шария.

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Также отметим, что 22 июня в Чернобаевке в Херсонской области взорвали автомобиль местного коллаборанта Юрия Турулева, но предатель получил лишь легкие ранения.

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В статье: война с Россией Дмитрий Савлученко
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Источник:
t.me/oleksiihoncharenko

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