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На Херсонщине подорвали авто нардепа-коллаборанта Ковалева - источник

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Что с самим предателем, пока что неизвестно

На Херсонщине подорвали авто нардепа-коллаборанта Ковалева - источник

Алексей Ковалев

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На оккупированной территории Херсонской области сегодня взорвали автомобиль нардепа-коллаборанта Алексея Ковалева.

Об этом рассказал начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир национального телемарафона.

Сперва о покушении на нардепа-предателя сообщили СМИ, но позже в эфире телемарафона Буданов подтвердил, что с автомобилем Ковалева произошло "определенное действие".

"Я могу подтвердить, что было совершено определенное действие. Автомобиль точно взорван. В каком состоянии находится этот коллаборант и предатель, мы выясняем", - рассказал он.

Как известно, в начале июня нардеп от "Слуги народа" Алексей Ковалев перешел на сторону российских оккупантов и публично поддержал присоединения Херсонской области к России. После этого на него завели уголовное дело, а также планируют забрать мандат.

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В статье: война с Россией Алексей Ковалев
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