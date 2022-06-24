Румынский тренер - о Луческу: Не хочу произносить его имя. Он взял большие деньги
Наставник "Динамо" подвергся критики со стороны коллеги
Фото: ФК Динамо Киев
Румынский тренер Иоан Сдробиш резко высказался в адрес главного тренера киевского "Динамо" Мирчи Луческу.
"Я больше не хочу произносить его имя. При всем уважении к тому, что он сделал в Украине и Турции, он взял большие деньги. Он любит деньги, пусть себе живет с ними до 100 лет.
С Северной Ирландией ему нужно было сыграть 0:0, а он проиграл 0:1 (речь идет о работе Луческу в сборной Румынии, когда его команда не смогла выйти из группы отбора на ЧМ – прим.). Когда вам нужен результат, вы ради него играете. Мы бы прошли квалификацию.
Затем он ушел в Турцию, круто. Потом в Италию. В активе Луческу есть 3 вылета: "Пиза", "Брешия" и "Реджана", – цитирует Сдробиша gsp.
Стоит добавить, что "Реджану" Луческу возглавил уже в Серии Б. Во главе команды румын не одержал ни одной победы и был уволен в середине сезона.
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