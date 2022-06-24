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Андрющенко: Московский патриархат в Мариуполе работает как полноценное ФСБ

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Религия на службе оккупантов

Андрющенко: Московский патриархат в Мариуполе работает как полноценное ФСБ

фото из свободных источников

Новина українською

В Мариуполь приехала делегация московского патриархата: коллаборантам приказали как можно быстрее восстановить церкви, храм УПЦ - снести или переработать под стандарты РПЦ, а местным попам - увеличить количество молебнов в защиту российского войска и усилить пропаганду через молитвы "по невинно убиенным".

Об этом в телеграм-канале сообщил советник городского головы Петр Андрющенко.

"Мариуполь. Религия на службе оккупантов. Вчера в город приехала большая делегация московского патриархата с инспекцией. Большой кортеж попов и военной охраны. Их провезли по церквям (которые почти не пострадали - понятно почему). Была отдельная экскурсия в Драмтеатр. Непублично. Просто из-за любопытства гостей", - сказано в сообщении.

Андрющенко рассказал, что коллаборантам выдали указания: в первую очередь - восстановить храмы и усилить количество молебнов в защиту российского войска. Местные попы должны усилить пропаганду через молитвы по невинно убиенным "украинскими военными".

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Также отдельно должны как можно быстрее принять решение о Храме УПЦ Петра Могилы. Вариантов два – снести или переделать под каноны РПЦ.

"Московский патриархат продолжает работать как полноценное ФСБ. Поэтому может уже пора окончательно отправить его за ОПЗЖ и военным кораблем официально?" - заключает Андрющенко.

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В статье: война с Россией Петр Андрющенко
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