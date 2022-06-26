Мишель: ЕС готов предоставить Украине еще 2 млрд евро военной помощи

Глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что Европейский Союз готов предоставить военную помощь Украине на сумму 2 миллиарда евро, но этого будет недостаточно

"ЕС обязан предоставить Украине больше военной, политической поддержки и финансовых средств. Союз готов предоставить военную помощь на сумму 2 миллиарда евро, но Украине нужно больше", – заявил Мишель.

Также глава Европейского совета добавил, что Евросоюз стремится участвовать в восстановлении Украины после войны.