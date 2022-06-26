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Мишель: ЕС готов предоставить Украине еще 2 млрд евро военной помощи

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Мишель: ЕС готов предоставить Украине еще 2 млрд евро военной помощи

Getty Images / Global Images Ukraine

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Глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что Европейский Союз готов предоставить военную помощь Украине на сумму 2 миллиарда евро, но этого будет недостаточно

"ЕС обязан предоставить Украине больше военной, политической поддержки и финансовых средств. Союз готов предоставить военную помощь на сумму 2 миллиарда евро, но Украине нужно больше", – заявил Мишель.

Также глава Европейского совета добавил, что Евросоюз стремится участвовать в восстановлении Украины после войны.

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В статье: война с Россией Евросоюз Шарль Мишель
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