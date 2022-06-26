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Зеленский: Есть уже некоторые договоренности по поставкам ППО, но партнерам нужно действовать быстрее

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"россиян надо бить изо всех сил"

Зеленский: Есть уже некоторые договоренности по поставкам ППО, но партнерам нужно действовать быстрее

Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский на фоне очередных варварьских ракетных ударов россиян, в который раз обратился к Западным партнерам помочь с обеспечением ПВО.

"Часть ракет сбита. Но только часть. Нам нужна мощная противовоздушная оборона – современная, полностью эффективная. Которая может дать полную защиту от этих ракет. Об этом ежедневно мы говорим с партнерами. Есть уже некоторые договоренности. И партнерам нужно двигаться быстрее, если они действительно партнеры, а не наблюдатели.

Затягивание с передачей оружия нашему государству, любые ограничения – это действительно приглашение для россии бить снова и снова. Оккупантов – этих террористов – надо бить изо всех сил, чтобы они не думали, что могут давить и кого-то переиграть", - заявил украинский президент.

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В статье: Владимир Зеленский
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Источник:
Zelenskiy / Official

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