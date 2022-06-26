Зеленский: Есть уже некоторые договоренности по поставкам ППО, но партнерам нужно действовать быстрее

Президент Украины Владимир Зеленский на фоне очередных варварьских ракетных ударов россиян, в который раз обратился к Западным партнерам помочь с обеспечением ПВО.

"Часть ракет сбита. Но только часть. Нам нужна мощная противовоздушная оборона – современная, полностью эффективная. Которая может дать полную защиту от этих ракет. Об этом ежедневно мы говорим с партнерами. Есть уже некоторые договоренности. И партнерам нужно двигаться быстрее, если они действительно партнеры, а не наблюдатели.

Затягивание с передачей оружия нашему государству, любые ограничения – это действительно приглашение для россии бить снова и снова. Оккупантов – этих террористов – надо бить изо всех сил, чтобы они не думали, что могут давить и кого-то переиграть", - заявил украинский президент.