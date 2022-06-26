Зеленский: Есть уже некоторые договоренности по поставкам ППО, но партнерам нужно действовать быстрее
"россиян надо бить изо всех сил"
Президент Украины Владимир Зеленский на фоне очередных варварьских ракетных ударов россиян, в который раз обратился к Западным партнерам помочь с обеспечением ПВО.
"Часть ракет сбита. Но только часть. Нам нужна мощная противовоздушная оборона – современная, полностью эффективная. Которая может дать полную защиту от этих ракет. Об этом ежедневно мы говорим с партнерами. Есть уже некоторые договоренности. И партнерам нужно двигаться быстрее, если они действительно партнеры, а не наблюдатели.
Затягивание с передачей оружия нашему государству, любые ограничения – это действительно приглашение для россии бить снова и снова. Оккупантов – этих террористов – надо бить изо всех сил, чтобы они не думали, что могут давить и кого-то переиграть", - заявил украинский президент.
Популярное сейчас
- Бавария установила ценник на Роберта Левандовского
- "Мы с 2014-го жили в войне, но делали вид, что не замечаем ничего". Экс-футболист УПЛ сейчас защищает Украину
- Ольга Харлан эмоционально отреагировала на бомбардировки Киева. Фото
- Россияне нанесли массированный ракетный удар по территории Украины
- Вратарь киевского Динамо сделал эффектную патриотическую татуировку. ФОТО
- Лукашенко разрешил украинцам собирать ягоды и грибы на территории Беларуси
Новости по теме
- 22:56 Украинские Зеленский: рф устраивает ракетную показуху, которая стратегически ничего не меняет
- 13:28 Украинские Кирби: Господин Зеленский должен сам определить, как будет выглядеть победа
- 09:01 Украинские Президент присвоил 10-й морской авиабригаде имя полковника, который вывел авиацию из Крыма в 2014-м