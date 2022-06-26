Угадайте команду по футболистам, которые играли за нее - Квиз
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Getty Images / Global Images Ukraine
Сегодня мы вам предлагаем вспомнить карьеры известных футболистов, пройдя наш квиз. Вам будут даны три игрока, нужно указать клуб, за который они все выступали.
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