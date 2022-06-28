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США повысили пошлины на еще незапрещенный российский импорт до 35%

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Штаты продолжают давить экономически

США повысили пошлины на еще незапрещенный российский импорт до 35%

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Соединенные Штаты повысили ставку адвалорных пошлин на ряд российских товаров, импорт которых ранее не был запрещен санкциями, до 35%.

Об этом говорится в распоряжении президента США Джо Байдена, опубликованном на сайте Белого дома.

Такое решение принято в продолжение прекращения Штатами действия статуса наибольшего содействия, то есть торговых привилегий для России и Беларуси в апреле.

"Повышение ставки пошлины... до 35 процентов адвалорной пошлины на некоторые другие продукты Российской Федерации, импорт которых не запрещен, оправдан и отвечает внешнеполитическим интересам Соединенных Штатов", - говорится в распоряжении.

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Отмечается, что перечень товаров, на которые будет распространяться действие распоряжения, определен приложением к нему – в то же время сам перечень пока не опубликован.

Кроме того, страна оставляет за собой возможность изменять это решение в будущем: "Соединенные Штаты будут следить за выполнением возросших обязанностей, и я [президент Байден] могу пересмотреть это решение, если будет необходимо".

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В статье: война с Россией
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Источник:
whitehouse.gov

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