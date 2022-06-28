США повысили пошлины на еще незапрещенный российский импорт до 35%
Штаты продолжают давить экономически
Getty Images / Global Images Ukraine
Соединенные Штаты повысили ставку адвалорных пошлин на ряд российских товаров, импорт которых ранее не был запрещен санкциями, до 35%.
Об этом говорится в распоряжении президента США Джо Байдена, опубликованном на сайте Белого дома.
Такое решение принято в продолжение прекращения Штатами действия статуса наибольшего содействия, то есть торговых привилегий для России и Беларуси в апреле.
"Повышение ставки пошлины... до 35 процентов адвалорной пошлины на некоторые другие продукты Российской Федерации, импорт которых не запрещен, оправдан и отвечает внешнеполитическим интересам Соединенных Штатов", - говорится в распоряжении.
Отмечается, что перечень товаров, на которые будет распространяться действие распоряжения, определен приложением к нему – в то же время сам перечень пока не опубликован.
Кроме того, страна оставляет за собой возможность изменять это решение в будущем: "Соединенные Штаты будут следить за выполнением возросших обязанностей, и я [президент Байден] могу пересмотреть это решение, если будет необходимо".
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