Nissan отказался от спонсорства Спартака и заберёт у клуба 50 машин

Японская автомобильная компания Nissan больше не будет спонсором московского "Спартака". Об этом сообщает запоребриковский инсайдер Иван Карпов.

Nissan остановил работу своих заводов в россии из-за нехватки импортных деталей, поэтому вполне логичным шагом стало начало разрыва спонсорских соглашений. В первую очередь компания попрощалась со "Спартаком", забрав у него 50 спонсорских авто от Tilda до Murano.

Любопытно, что пока Nissan всё ещё остаётся спонсором питерского "Зенита", один из спонсоров ЦСКА - Hyundai, а московского "Динамо" - Chevrolet.