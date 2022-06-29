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Nissan отказался от спонсорства Спартака и заберёт у клуба 50 машин

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Пересядут на "москвичи"

Nissan отказался от спонсорства Спартака и заберёт у клуба 50 машин

Фото: РІА Новості

UA-Футбол
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Японская автомобильная компания Nissan больше не будет спонсором московского "Спартака". Об этом сообщает запоребриковский инсайдер Иван Карпов.

Nissan остановил работу своих заводов в россии из-за нехватки импортных деталей, поэтому вполне логичным шагом стало начало разрыва спонсорских соглашений. В первую очередь компания попрощалась со "Спартаком", забрав у него 50 спонсорских авто от Tilda до Murano.

Любопытно, что пока Nissan всё ещё остаётся спонсором питерского "Зенита", один из спонсоров ЦСКА - Hyundai, а московского "Динамо" - Chevrolet.

Ранее мы сообщали, что сын легендарного шведа Хенрика Ларссона, Джордан, расторг контракт со "Спартаком".

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В статье: Спартак (Москва)
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