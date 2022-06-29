Nissan отказался от спонсорства Спартака и заберёт у клуба 50 машин
Пересядут на "москвичи"
Фото: РІА Новості
Японская автомобильная компания Nissan больше не будет спонсором московского "Спартака". Об этом сообщает запоребриковский инсайдер Иван Карпов.
Nissan остановил работу своих заводов в россии из-за нехватки импортных деталей, поэтому вполне логичным шагом стало начало разрыва спонсорских соглашений. В первую очередь компания попрощалась со "Спартаком", забрав у него 50 спонсорских авто от Tilda до Murano.
Любопытно, что пока Nissan всё ещё остаётся спонсором питерского "Зенита", один из спонсоров ЦСКА - Hyundai, а московского "Динамо" - Chevrolet.
Ранее мы сообщали, что сын легендарного шведа Хенрика Ларссона, Джордан,
Популярное сейчас
- Новый тренер Зари, шумиха вокруг Йовичевича, Израиль в финале Евро. Главные новости за 28 июня
- Играла основа и не только. Ворскла обыграла Полтаву в спарринге
- Англия и Израиль сыграют в финале Евро U-19. Евреи сенсационно выбили Францию
- Глава ГУР Украины: Нет смысла ждать, пока россия устанет или перестанет хотеть воевать
- Роман Зозуля со звездами эстрады принял участие в благотворительном концерте в Мадриде. ФОТО
- Матч в пыли и встреча с президентом: Депай приехал с благотворительной миссией в Гану