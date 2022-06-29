Ситуация выглядит довольно мрачно: разведка США дала прогноз на ближайший этап войны

Директор Национальной разведки США Эврил Хейнс заявила, что президент РФ Владимир Путин не отказался от планов захватить большую часть территории Украины военным путем, сообщает Reuters.

"Мы и дальше находимся в ситуации, когда рассматриваем Путина и считаем, что у него есть по существу те же политические цели, которые имел и раньше, то есть он хочет захватить большую часть Украины", – заявила Хейнс во вторник, 28 июня.

По ее словам, американская разведка разработала три возможных сценария дальнейшего развития войны России в Украине в краткосрочной перспективе. Наиболее вероятным она считает сценарий погрязшего конфликта, при котором РФ достигнет лишь незначительных завоеваний.

Другие сценарии – масштабный прорыв России или успешная стабилизация линии фронта украинскими силами с возможными, но незначительными успехами в районе Херсона и других населенных пунктов юга Украины.

"Если коротко, то ситуация выглядит довольно мрачно", - подытожила директор Национальной разведки США.