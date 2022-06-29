Ситуация выглядит довольно мрачно: разведка США дала прогноз на ближайший этап войны
В разведке США заявляют, что Путин все еще хочет захватить большую часть Украины
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Директор Национальной разведки США Эврил Хейнс заявила, что президент РФ Владимир Путин не отказался от планов захватить большую часть территории Украины военным путем, сообщает Reuters.
"Мы и дальше находимся в ситуации, когда рассматриваем Путина и считаем, что у него есть по существу те же политические цели, которые имел и раньше, то есть он хочет захватить большую часть Украины", – заявила Хейнс во вторник, 28 июня.
По ее словам, американская разведка разработала три возможных сценария дальнейшего развития войны России в Украине в краткосрочной перспективе. Наиболее вероятным она считает сценарий погрязшего конфликта, при котором РФ достигнет лишь незначительных завоеваний.
Другие сценарии – масштабный прорыв России или успешная стабилизация линии фронта украинскими силами с возможными, но незначительными успехами в районе Херсона и других населенных пунктов юга Украины.
"Если коротко, то ситуация выглядит довольно мрачно", - подытожила директор Национальной разведки США.
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