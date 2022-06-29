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Ситуация выглядит довольно мрачно: разведка США дала прогноз на ближайший этап войны

Общие новости
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В разведке США заявляют, что Путин все еще хочет захватить большую часть Украины

Ситуация выглядит довольно мрачно: разведка США дала прогноз на ближайший этап войны

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Директор Национальной разведки США Эврил Хейнс заявила, что президент РФ Владимир Путин не отказался от планов захватить большую часть территории Украины военным путем, сообщает Reuters.

"Мы и дальше находимся в ситуации, когда рассматриваем Путина и считаем, что у него есть по существу те же политические цели, которые имел и раньше, то есть он хочет захватить большую часть Украины", – заявила Хейнс во вторник, 28 июня.

По ее словам, американская разведка разработала три возможных сценария дальнейшего развития войны России в Украине в краткосрочной перспективе. Наиболее вероятным она считает сценарий погрязшего конфликта, при котором РФ достигнет лишь незначительных завоеваний.

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Другие сценарии – масштабный прорыв России или успешная стабилизация линии фронта украинскими силами с возможными, но незначительными успехами в районе Херсона и других населенных пунктов юга Украины.

"Если коротко, то ситуация выглядит довольно мрачно", - подытожила директор Национальной разведки США.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (4)
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Romanik2806 (Киев)
29.06.2022 в 22:54
Дайте нам тий список озброєння, що озвучив Арахамія. І до кінця року все вернемо. А якщо тикать подачками по 2 - 5 шт. То звісно будемо залищать свої території.
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Shef1983 (Харків)
29.06.2022 в 22:47
Американці тільки балаболять та граються у свою демократію, якби захотіли, давно вже знищили ту рашку, а так означає, що їм вигідно існування такої клоаки на Землі. Ну а якщо зовсім відверто, то на країни НАТО пуйло ніколи не рипнеться, та й на європейські теж. Треба дякувати нашому "мудрому" народу, який кричав: "НАТО - НЄТ", обирав двічі-злочинця у Президенти, не бажав розривати "родствєнниє связі" з запорєбріком, от тепер і "маємо те що маємо"...
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FC Energy (Новая Каховка)
29.06.2022 в 22:19
та же разведка, которая давала нам 3 дня? тьфу
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Olеgуurсhak (Xмельницький )
29.06.2022 в 22:11
Накуй слухати таку розвідку? Треба слухати англійську!
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