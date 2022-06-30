HIMARS и системы ПВО. Байден объявил о новом пакета помощи Украине на $800 млн
США продолжают свою политику поддержки Украины
Getty Images / Global Images Ukraine
США предоставят Украине еще один пакет оборонной помощи Украине на $800 млн.
Об этом 30 июня на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Мадриде заявил президент США Джо Байден, трансляцию вел "Голос Америки".
"Мы объявляем о дополнительных $800 млн, включая новые современные западные системы противовоздушной обороны для Украины, больше артиллерии и амуниции, противобатарейные радары, дополнительную амуницию к ракетным системам HIMARS, которые мы уже предоставляем Украине", – сказал он .
По словам Байдена, HIMARS Украине предоставят и другие страны.
США предоставили Украине военной помощи на $7 млрд и намерены поддерживать страну столько, сколько потребуется, добавил он.
США уже отправили Украине четыре установки HIMARS, способные вести огонь на расстоянии свыше 70 км, вместе с высокоточными боеприпасами, сообщал СNN, ссылаясь на слова представителя минобороны США. Прибытие HIMARS 23 июня подтвердил министр обороны Украины Алексей Резников. В Пентагоне анонсировали, что еще четыре такие системы страна получит к середине июля.
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/war/bolshe-pvo-artillerii-i-himars-bayden-obyavil-o-vydelenii-novogo-paketa-oboronnoy-pomoshchi-ukraine-na-800-mln-1615142.html
Популярное сейчас
- СБУ раскрыла детали ракетного удара россиян по торговому центру в Кременчуге
- Россияне в результате операции ВСУ покинули остров Змеиный - ОК Південь
- Украинская авиация совершила до 20 ударов по россиянам за среду
- ВИДЕО, как ВСУ с помощью американских HIMARS уничтожили военную базу россиян в оккупированном Изюме
- Звезда Динамо Виктор Цыганков сыграл свадьбу со своей очаровательной второй половинкой. ФОТО
- Лукашенко разрешил украинцам собирать ягоды и грибы на территории Беларуси
Новости по теме
- 10:57 Украинские "То, что вы делаете, не эффективно". СМИ опубликовали последний разговор Макрона и путина перед войной
- 23:46 Украинские США объявят о размещении дополнительных сил на восточном фланге НАТО
- 15:55 Украинские Байден – о утренних обстрелах Киева: Это еще одно проявление варварства россиян