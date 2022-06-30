Лукашенко заявил, что в Беларуси нет складов с ядерным оружием

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

Об этом сообщает белорусское государственное информагентство "Белта".

"Склады ядерных боеприпасов – в России, у нас их нет. И, как Путин правильно сказал, в шести точках, шести странах находятся их ядерные боеголовки", – сказал Лукашенко.

Он также добавил, Беларусь и Россия еще не отвечали зеркально на тренировки западной авиации по применению ядерного оружия, сделано в этом плане "только полшага".

Напомним, что не так давно Путин заявлял, что в ближайшие месяцы Россия передаст Минску комплексы "Искандер-М", которые будут размещены на территории Беларуси. Путин также подчеркнул, что комплексы могут запускать баллистические и крылатые ракеты как обычного, так и ядерного наполнения.