ОП о "послании Путину": если бы Зеленский хотел обратиться к нему, то сделал бы это публично

В Офисе президента рассказали, что если бы Владимир Зеленский хотел что-то передать российскому президенту Владимиру Путину, то сделал бы это публично в своем ежедневном обращении.

Об этом сообщил пресс-секретарь ОПУ Сергей Никифоров в комментарии " Украинской правде ".

"Индонезия – один из крупнейших импортеров пшеницы из Украины, поэтому блокирование украинских портов было основной темой на переговорах президентов в Киеве. Россия несет полную ответственность за срыв экспорта как в Индонезию, так и в другие регионы мира. И она будет отвечать за продовольственный кризис, который может образоваться, если срочно не разблокировать украинские порты. Именно об этом Владимир Зеленский в подробностях рассказал Джоко Видодо. Что касается каких-либо посланий, то президент Украины, если хочет к кому-то обратиться, то делает это публично в своих ежедневных обращениях", - сказал Никифоров.