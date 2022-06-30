ОП о "послании Путину": если бы Зеленский хотел обратиться к нему, то сделал бы это публично
Блокирование украинских портов было основной темой на переговорах президентов в Киеве
president.gov.ua
В Офисе президента рассказали, что если бы Владимир Зеленский хотел что-то передать российскому президенту Владимиру Путину, то сделал бы это публично в своем ежедневном обращении.
Об этом сообщил пресс-секретарь ОПУ Сергей Никифоров в комментарии "
"Индонезия – один из крупнейших импортеров пшеницы из Украины, поэтому блокирование украинских портов было основной темой на переговорах президентов в Киеве.
Россия несет полную ответственность за срыв экспорта как в Индонезию, так и в другие регионы мира. И она будет отвечать за продовольственный кризис, который может образоваться, если срочно не разблокировать украинские порты.
Именно об этом Владимир Зеленский в подробностях рассказал Джоко Видодо.
Что касается каких-либо посланий, то президент Украины, если хочет к кому-то обратиться, то делает это публично в своих ежедневных обращениях", - сказал Никифоров.
Напомним, что 30 июня по итогам встречи с президентом России Путиным президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что
Популярное сейчас
- Лавров: Железный занавес уже опускается
- ВСУ сообщили об освобождении еще одного села в Херсонской области
- Экс-вратарь Динамо может продолжить карьеру в Аль-Айне Реброва
- Ринат Ахметов подал иск против россии в Европейский суд по правам человека
- Звезда Динамо Виктор Цыганков сыграл свадьбу со своей очаровательной второй половинкой. ФОТО
- Лукашенко разрешил украинцам собирать ягоды и грибы на территории Беларуси