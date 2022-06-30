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ОП о "послании Путину": если бы Зеленский хотел обратиться к нему, то сделал бы это публично

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Блокирование украинских портов было основной темой на переговорах президентов в Киеве

ОП о "послании Путину": если бы Зеленский хотел обратиться к нему, то сделал бы это публично

president.gov.ua

Новина українською

В Офисе президента рассказали, что если бы Владимир Зеленский хотел что-то передать российскому президенту Владимиру Путину, то сделал бы это публично в своем ежедневном обращении.

Об этом сообщил пресс-секретарь ОПУ Сергей Никифоров в комментарии "Украинской правде".

"Индонезия – один из крупнейших импортеров пшеницы из Украины, поэтому блокирование украинских портов было основной темой на переговорах президентов в Киеве.

Россия несет полную ответственность за срыв экспорта как в Индонезию, так и в другие регионы мира. И она будет отвечать за продовольственный кризис, который может образоваться, если срочно не разблокировать украинские порты.

Именно об этом Владимир Зеленский в подробностях рассказал Джоко Видодо.

Что касается каких-либо посланий, то президент Украины, если хочет к кому-то обратиться, то делает это публично в своих ежедневных обращениях", - сказал Никифоров.

Напомним, что 30 июня по итогам встречи с президентом России Путиным президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что передал ему послание от президента Украины Владимира Зеленского.

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В статье: война с Россией Владимир Зеленский
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