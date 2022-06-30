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Президент Индонезии передал путину послание от Зеленского

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(1 голосов)

После Киева Джоко Видодо отправился в Москву

Президент Индонезии передал путину послание от Зеленского

president.gov.ua

Новина українською

Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что передал лидеру рф владимиру путину послание от президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом по итогам брифинга путина и Видодо пишет прокремлевское издание "РИА Новости"

"Я передал послание президента Зеленского президенту путину и выразил свою готовность наладить общение между двумя лидерами".

При этом Видодо не уточнил, о чем идет речь в послании.

Также он не сообщал детали о своем послании Зеленскому, которое передал 29 июня.

Напомним, что 29 июня президент Индонезии приезжал в Украину, заявляя, что имеет соответствующее послание Зеленскому и очень скоро проведет встречу с президентом россии.

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В статье: война с Россией Владимир Зеленский Виктор Путин
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Комментарии (2)
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Footballers (Умань)
30.06.2022 в 21:57
Посилання як посилання-що там коментувати
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Olegyurchak (Хмельницький )
30.06.2022 в 21:17
Зеленський послав путіна до кобзона. От і все послання.
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+2
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