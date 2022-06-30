Президент Индонезии передал путину послание от Зеленского
После Киева Джоко Видодо отправился в Москву
president.gov.ua
Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что передал лидеру рф владимиру путину послание от президента Украины Владимира Зеленского.
Об этом по итогам брифинга путина и Видодо пишет прокремлевское издание "РИА Новости"
"Я передал послание президента Зеленского президенту путину и выразил свою готовность наладить общение между двумя лидерами".
При этом Видодо не уточнил, о чем идет речь в послании.
Также он не сообщал детали о своем послании Зеленскому, которое передал 29 июня.
Напомним, что 29 июня
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