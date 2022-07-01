Из-за ракетного удара россиян по Одесской области пострадал санаторий Молдовы
Центр предназначался для реабилитации детей из Молдовы с тяжелыми заболеваниями
Генштаб ВСУ
В результате ракетного удара россиян по Сергеевке Одесской области пострадал детский реабилитационный центр правительства Молдовы.
Об этом сообщила министр здравоохранения Молдовы Аллу Немеренко в Facebook.
Она отметила, что центр предназначался для реабилитации детей из Молдовы с тяжелыми заболеваниями. Его деятельность была остановлена в период пандемии, но там оставался некоторый персонал.
"С сожалением нам сообщили, что пять сотрудников центра ранены и один погиб. Все они проживали в здании, пострадавшем от обстрела", - написала министр.
При этом сам центр серьезно не пострадал, были выбиты только окна котельной.
Напомним, 1 июля оккупанты нанесли несколько ракетных ударов по Одесской области. Один из снарядов попал в многоэтажный дом, другая ракета - в базу отдыха в Белгород-Днестровском районе.
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