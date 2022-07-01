Из-за ракетного удара россиян по Одесской области пострадал санаторий Молдовы

В результате ракетного удара россиян по Сергеевке Одесской области пострадал детский реабилитационный центр правительства Молдовы.

Об этом сообщила министр здравоохранения Молдовы Аллу Немеренко в Facebook.

Она отметила, что центр предназначался для реабилитации детей из Молдовы с тяжелыми заболеваниями. Его деятельность была остановлена ​​в период пандемии, но там оставался некоторый персонал.

"С сожалением нам сообщили, что пять сотрудников центра ранены и один погиб. Все они проживали в здании, пострадавшем от обстрела", - написала министр.

При этом сам центр серьезно не пострадал, были выбиты только окна котельной.