Зозуля - к ВМС Украины: Пусть вражеские кораблики "по доброй воле" идут ко дну
Нападающий пожелал успехов нашим военным
Фото: Facebook
Известный украинский футболист Роман Зозуля обратился к военным силам ПВО и ВМС в день их профессионального праздника:
"Каждый защитник – наша гордость. Сегодня силы ПВО и ВМС отмечают свой профессиональный праздник.
Пусть ни один рашистский объект не останется без вашего внимания. А вражеские кораблики "по доброй воле" идут ко дну от одного вашего взгляда.
Спасибо за службу! Слава нашим Героям!", - написал Зозуля на своей странице в Facebook.
Как известно, 3 июля в Украине отмечают профессиональный праздник силы Противовоздушной обороны и Военно-морские силы Украины.
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Источник:Фейсбук Зозулі
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