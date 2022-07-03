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Зозуля - к ВМС Украины: Пусть вражеские кораблики "по доброй воле" идут ко дну

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Нападающий пожелал успехов нашим военным

Зозуля - к ВМС Украины: Пусть вражеские кораблики "по доброй воле" идут ко дну

Фото: Facebook

Новина українською

Известный украинский футболист Роман Зозуля обратился к военным силам ПВО и ВМС в день их профессионального праздника:

"Каждый защитник – наша гордость. Сегодня силы ПВО и ВМС отмечают свой профессиональный праздник.

Пусть ни один рашистский объект не останется без вашего внимания. А вражеские кораблики "по доброй воле" идут ко дну от одного вашего взгляда.

Спасибо за службу! Слава нашим Героям!", - написал Зозуля на своей странице в Facebook.

Как известно, 3 июля в Украине отмечают профессиональный праздник силы Противовоздушной обороны и Военно-морские силы Украины.

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В статье: Роман Зозуля ВСУ
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Источник:
Фейсбук Зозулі

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