Зозуля - к ВМС Украины: Пусть вражеские кораблики "по доброй воле" идут ко дну

Известный украинский футболист Роман Зозуля обратился к военным силам ПВО и ВМС в день их профессионального праздника:

"Каждый защитник – наша гордость. Сегодня силы ПВО и ВМС отмечают свой профессиональный праздник.

Пусть ни один рашистский объект не останется без вашего внимания. А вражеские кораблики "по доброй воле" идут ко дну от одного вашего взгляда.

Спасибо за службу! Слава нашим Героям!", - написал Зозуля на своей странице в Facebook.