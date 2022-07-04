СБУ обезвредила российскую агентуру, которая разведывала позиции ВСУ на юге Украины
У каждого свой фронт на этой войне – вместе победим
СБУ
Служба безопасности нейтрализовала российскую агентурную группу, которая собирала разведданные по обороне причерноморских районов. В ходе спецоперации в Николаевской области была задержаны три глубоко законспирированных вражеских агента. Они разведывали боевые позиции и перемещения подразделений ВСУ, а также геолокации стратегических объектов критической инфраструктуры в регионе. Для маскировки преступных действий злоумышленники привлекали своих близких родственников и других местных жителей в качестве информаторов.
Полученные сведения участники группы передавали своему российскому куратору посредством текстовых сообщений и фотоматериалов с координатами. Для этого использовали заранее отработанные анонимные телеграм-каналы. Установлено, что агентурная сеть была сформирована представителями спецслужб россии для проведения разведывательно-подрывной деятельности. Помимо сбора разведданных злоумышленники агитировали людей поддержать оккупантов и оправдывали их преступления. Таким образом, они пытались расшатывать обстановку в регионе и расширить круг своих сообщников.
В ходе обысков по местам нахождения российских агентов правоохранители обнаружили компьютерную технику и средства связи с доказательствами незаконных действий. Продолжается досудебное расследование по привлечению к ответственности других лиц, причастных к деятельности вражеской агентуры. Мероприятия по разоблачению агентов проводили сотрудники СБУ в Николаевской области при процессуальном руководстве Николаевской областной прокуратуры.
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