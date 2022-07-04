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ВСУ затрофеили российскую БМП-3. ВИДЕО распаковки техники

Общие новости
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Один из новейших образцов российского ВПК

ВСУ затрофеили российскую БМП-3. ВИДЕО распаковки техники

фото из свободных источников

Новина українською

Украинские воины захватили вражеский БМП-3 в исправном состоянии.

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В сети бойцы опубликовали фрагмент "распаковки" трофея и проверки его технического состояния.

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В статье: война с Россией
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