ВСУ затрофеили российскую БМП-3. ВИДЕО распаковки техники
Один из новейших образцов российского ВПК
фото из свободных источников
Украинские воины захватили вражеский БМП-3 в исправном состоянии.
В сети бойцы опубликовали фрагмент "распаковки" трофея и проверки его технического состояния.
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