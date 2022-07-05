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Суд арестовал активы украинского предприятия и банка, спонсировавших агрессию рф

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Часть прибыли этих предприятий шла на подготовку и ведение войны против Украины

Суд арестовал активы украинского предприятия и банка, спонсировавших агрессию рф

СБУ

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По материалам кибердепартамента Службы безопасности Украины наложен арест на движимое и недвижимое имущество и корпоративные права компании-дистрибьютора алкогольных напитков и одного из коммерческих банков, конечным бенефициаром которых является гражданин страны-агрессора.

"Установлено, что часть прибыли этих предприятий шла на подготовку и ведение войны против Украины и ее ослабление. В целом ориентировочная стоимость арестованного судом имущества обоих юрлиц составляет почти 880 млн грн, а корпоративных прав - более 1,2 млрд грн", - говорится в сообщении .

СБУ продолжает исследовать все обстоятельства деятельности этих предприятий в рамках уголовного производства, начатого по двум статьям УКУ.

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Продолжаются комплексные меры по изъятию заблокированных активов в пользу нашего государства.

Отметим, что судя по замазанному фото, которое предоставила СБУ, речь идет о Форвард Банке.

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В статье: война с Россией
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Источник:
СБУ

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