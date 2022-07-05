Суд арестовал активы украинского предприятия и банка, спонсировавших агрессию рф
Часть прибыли этих предприятий шла на подготовку и ведение войны против Украины
СБУ
По материалам кибердепартамента Службы безопасности Украины наложен арест на движимое и недвижимое имущество и корпоративные права компании-дистрибьютора алкогольных напитков и одного из коммерческих банков, конечным бенефициаром которых является гражданин страны-агрессора.
"Установлено, что часть прибыли этих предприятий шла на подготовку и ведение войны против Украины и ее ослабление. В целом ориентировочная стоимость арестованного судом имущества обоих юрлиц составляет почти 880 млн грн, а корпоративных прав - более 1,2 млрд грн", - говорится в сообщении .
СБУ продолжает исследовать все обстоятельства деятельности этих предприятий в рамках уголовного производства, начатого по двум статьям УКУ.
Продолжаются комплексные меры по изъятию заблокированных активов в пользу нашего государства.
Отметим, что судя по замазанному фото, которое предоставила СБУ, речь идет о Форвард Банке.
Популярное сейчас
- Динамо - Янг Бойз: смотреть онлайн, видеотрансляция
- ВСУ ликвидировали российского подполковника, командовавшего танковым батальоном
- Середняк Первой лиги проходит аттестацию для участия в УПЛ
- Освобожденный из Азовстали пограничник рассказал как к ним относились в плену
- Поджал хвост и спрятался. Украинка встретила Баскова в Турции и спросила о его поддержке геноцида. ФОТО
- Нагельсманн развелся с женой и ушел к журналистке, которая из-за него потеряла работу. ФОТО