Россияне до конца сентября планируют отключить ЗАЭС от украинской сети, завозят свой персонал
Такие данные дает украинская разведка
sprotyv.mod.gov.ua
Большинство рабочих Запорожской атомной электростанции отказываются сотрудничать с оккупантами, поэтому россияне свозят на станцию рабочих "Росэнергоатома".
Об это сообщает сайт Сил специальных операций "Спротив".
По данным разведки, не помогают оккупантам предложения в виде повышенных зарплат и оплачиваемого отдыха, например, в оккупированном Крыму.
Следовательно, захватчики до конца месяца планируют сформировать новое штатное расписание станции. По плану россиян, все рабочие станции, не соглашающиеся сотрудничать с ними, должны покинуть город. До конца сентября станцию планируют отключить от украинской сети.
"Заметим, что такая ситуация у оккупантов и по другим отраслям. Так не идут на сотрудничество и не оформляют новые трудовые договоры работники ГСЧС. Захваченную железную дорогу обслуживают работники Крымской железной дороги, ведь местные в подавляющем большинстве отказались.
Для обеспечения жильем переселенных лиц россияне проводят инвентаризацию жилья в оккупированных городах с последующим расселением в квартире покинувших город. Чтобы мотивировать россиян на переезд на оккупированную Украину, переселенцы получают премию в 8,5 тыс. рублей", - говорится в сообщении.
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