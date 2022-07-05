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Россияне до конца сентября ​​планируют отключить ЗАЭС от украинской сети, завозят свой персонал

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Такие данные дает украинская разведка

Россияне до конца сентября ​​планируют отключить ЗАЭС от украинской сети, завозят свой персонал

sprotyv.mod.gov.ua

Новина українською

Большинство рабочих Запорожской атомной электростанции отказываются сотрудничать с оккупантами, поэтому россияне свозят на станцию ​​рабочих "Росэнергоатома".

Об это сообщает сайт Сил специальных операций "Спротив".

По данным разведки, не помогают оккупантам предложения в виде повышенных зарплат и оплачиваемого отдыха, например, в оккупированном Крыму.

Следовательно, захватчики до конца месяца планируют сформировать новое штатное расписание станции. По плану россиян, все рабочие станции, не соглашающиеся сотрудничать с ними, должны покинуть город. До конца сентября станцию ​​планируют отключить от украинской сети.

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"Заметим, что такая ситуация у оккупантов и по другим отраслям. Так не идут на сотрудничество и не оформляют новые трудовые договоры работники ГСЧС. Захваченную железную дорогу обслуживают работники Крымской железной дороги, ведь местные в подавляющем большинстве отказались.

Для обеспечения жильем переселенных лиц россияне проводят инвентаризацию жилья в оккупированных городах с последующим расселением в квартире покинувших город. Чтобы мотивировать россиян на переезд на оккупированную Украину, переселенцы получают премию в 8,5 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

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В статье: война с Россией
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