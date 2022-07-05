На Луганщине оккупанты усиливают принудительную мобилизацию и подготовку к "референдуму"

Российские захватчики усиливают принудительную мобилизацию на временно оккупированных территориях и формируют участковые и территориальные избирательные комиссии.

Об этом во время брифинга сообщил спикер Минобороны Александр Мотузяник, передает Укринформ.

"Российская оккупационная администрация на временно оккупированных территориях Украины увеличила масштабы принудительного призыва военнообязанных с целью комплектования частей и подразделений двух армейских корпусов из РФ. Поиск военнообязанных осуществляют сотрудники так называемого министерства государственной безопасности "ЛНР" и местной "полиции".

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Противник продолжает подготовку к проведению "референдума" и попытки незаконной аннексии временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей Украины. В населенных пунктах оккупированного региона продолжается формирование участковых и территориальных избирательных комиссий", - отметил Мотузяник.