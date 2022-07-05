"Прошу не принимать без меня подобных решений" - Зеленский пообещал разобраться с нововведениями Генштаба
Речь идет о порядке получения каких-либо разрешений для военнообязанных, призывников и резервистов
Президент Владимир Зеленский требует разъяснения от Генерального штаба о
Об этом 5 июля он заявил в традиционном вечернем видеообращении.
"Поручил министру обороны, начальнику Генштаба и главнокомандующему ВСУ завтра доложить мне все детали по решению об утверждении порядка получения каких-либо разрешений для военнообязанных, призывников и резервистов…
Я обещаю народу разобраться с этим и прошу Генштаб больше без меня не принимать таких решений", - заявил Зеленский.
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