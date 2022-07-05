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"Прошу не принимать без меня подобных решений" - Зеленский пообещал разобраться с нововведениями Генштаба

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Речь идет о порядке получения каких-либо разрешений для военнообязанных, призывников и резервистов

"Прошу не принимать без меня подобных решений" - Зеленский пообещал разобраться с нововведениями Генштаба

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Президент Владимир Зеленский требует разъяснения от Генерального штаба о порядке получения каких-либо разрешений для военнообязанных, призывников и резервистов.

Об этом 5 июля он заявил в традиционном вечернем видеообращении.

"Поручил министру обороны, начальнику Генштаба и главнокомандующему ВСУ завтра доложить мне все детали по решению об утверждении порядка получения каких-либо разрешений для военнообязанных, призывников и резервистов…

Я обещаю народу разобраться с этим и прошу Генштаб больше без меня не принимать таких решений", - заявил Зеленский.

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В статье: война с Россией Владимир Зеленский
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