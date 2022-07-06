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Стало известно, сколько миллионов Литва выделит Украине на восстановление

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Крупная сумма как для маленькой страны

Стало известно, сколько миллионов Литва выделит Украине на восстановление

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила вчера, 5 июля, что ее страна выделит Национальному банку Украины дополнительные 10 миллионов евро для проведения срочных восстановительных работ. Об этом пишет портал Delfi.

"Мы должны продолжать и ускорять военную, гуманитарную и финансовую помощь, чтобы Украина скорее выиграла эту войну".

"Мы не можем воскресить людей, убитых россией, но у нас есть реальный шанс заставить агрессоров выплатить репарации. Хотя бы потому, что эти деньги хранятся в наших банках и пришвартованы к нашим причалам. Я призываю Европейский союз и все страны, не входящие в ЕС, которые ввели санкции, создать правовой механизм конфискации активов и сделать санкции действительно эффективными".

Читайте также6 июля Литва передаст Украине Bayraktar "Vanagas"

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В статье: война с Россией
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Источник:
delfi.lt

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