Стало известно, сколько миллионов Литва выделит Украине на восстановление
Крупная сумма как для маленькой страны
Getty Images / Global Images Ukraine
Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила вчера, 5 июля, что ее страна выделит Национальному банку Украины дополнительные 10 миллионов евро для проведения срочных восстановительных работ. Об этом пишет портал Delfi.
"Мы должны продолжать и ускорять военную, гуманитарную и финансовую помощь, чтобы Украина скорее выиграла эту войну".
"Мы не можем воскресить людей, убитых россией, но у нас есть реальный шанс заставить агрессоров выплатить репарации. Хотя бы потому, что эти деньги хранятся в наших банках и пришвартованы к нашим причалам. Я призываю Европейский союз и все страны, не входящие в ЕС, которые ввели санкции, создать правовой механизм конфискации активов и сделать санкции действительно эффективными".
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