Стало известно, сколько миллионов Литва выделит Украине на восстановление

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила вчера, 5 июля, что ее страна выделит Национальному банку Украины дополнительные 10 миллионов евро для проведения срочных восстановительных работ. Об этом пишет портал Delfi.

"Мы не можем воскресить людей, убитых россией, но у нас есть реальный шанс заставить агрессоров выплатить репарации. Хотя бы потому, что эти деньги хранятся в наших банках и пришвартованы к нашим причалам. Я призываю Европейский союз и все страны, не входящие в ЕС, которые ввели санкции, создать правовой механизм конфискации активов и сделать санкции действительно эффективными".