Элина Свитолина: Мы станем страной, где каждый захочет жить и работать

Вторая ракетка Украины Элина Свитолина на своей странице в Facebook написала, какой видит Украину после победы над оккупантами:

"Только что закончилась Ukraine Recovery Conference-2022 – международная конференция по восстановлению Украины в Лугано, в которой я имела честь участвовать. Не сомневаюсь в том, что мы победим и станем не просто новым украинским чудом, но и примером для всего мира.

Украинцы – отважные, талантливые, профессиональные и сегодня имеют большую поддержку международных партнеров. Я горжусь Владимиром Зеленским, Кабинетом Министров Украины, бизнесом и нашим народом. Уверена, мы станем страной, где каждый захочет жить и работать. Слава Украине!", - написала Элина Свитолина.