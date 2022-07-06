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Зеленский: Уже никто не ждет авиацию, но мы рассчитываем на прибытие мощных систем ПВО

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Первый приоритет - это безопасность неба

Зеленский: Уже никто не ждет авиацию, но мы рассчитываем на прибытие мощных систем ПВО

Зе!Президент

Новина українською

Украине в первую очередь нужны системы противовоздушной обороны для защиты неба.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Владимира Зеленского на брифинге по результатам встречи с премьер-министром Ирландии Михолой Мартином.

"Как бы не разворачивалась война на поле боя, но первый приоритет - это безопасность неба. Уже никто не ждет авиацию, но мы рассчитываем на прибытие мощных систем ПВО. Потому что это даст женщинам и детям вернуться домой", - сказал он.

Зеленский отметил, что Украина уже давно проинформировала партнеров о том, какие системы и в каком количестве нам нужны.

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В статье: война с Россией Владимир Зеленский
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