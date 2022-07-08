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Сегодня отмечает День рождения Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный

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(2 голосов)

49 лет

Сегодня отмечает День рождения Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный

фото из свободных источников

Новина українською

Валерий Федорович Залужный родился 8 июля 1973 года в городе Новоград-Волынский (Житомирская область, Украинская ССР, СССР). Украинский военнослужащий, генерал (4 марта 2022 года). Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины (с 27 июля 2021 года), член Совета национальной безопасности и обороны Украины (с 28 июля 2021 года).

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Залужный – бывший командующий войсками Оперативного командования "Север" (2019 – 2021), экс-начальник Объединенного оперативного штаба ВС Украины – первый заместитель командующего Объединенными силами (2018), ранее – начальник штаба, первый заместитель командующего войсками Оперативного командования " Запад" (2017). В прошлом был командиром 51-й отдельной механизированной бригады (2009 – 2012).

23 мая 2022 года Залужный вошел в список 100 самых влиятельных людей 2022 года по версии журнала Time.

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В статье: война с Россией Валерий Залужный
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