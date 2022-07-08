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Глава ОВА: Северодонецк на грани гуманитарной катастрофы, большая проблема с канализацией

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россияне мародерят имущество горожан

Глава ОВА: Северодонецк на грани гуманитарной катастрофы, большая проблема с канализацией

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Ежедневно в Национальную полицию поступают по полсотни заявлений о разрушенном жилье в Луганской области. Переселенцы узнают о том, что возвращаться некуда, от соседей, которых депортировали россияне, или от тех, кто раньше выехал на оккупированную территорию, а сейчас наведались в родные города и села, сообщает глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

В Северодонецке разрушены или повреждены 80% жилья. Некоторые люди пытаются вернуться за вещами, но все чаще случаются случаи, что отдав кругленькую сумму нелегальному перевозчику, находят пусть и уцелевшую, но пустую квартиру. Зайдя в город, россияне сначала депортировали часть местного населения, забрали ключи, а затем начали грабить все подряд. Подъезжают к многоэтажкам на грузовиках. Если хорошая мебель, то выносят и ее. Речь уже не идет только о бытовой технике.

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Оккупанты назначили очередного "коменданта", уже третьего, но имущество северодончан продолжает исчезать. К тому же город находится на грани гуманитарной катастрофы – отсутствуют централизованное водоснабжение, газоснабжение, электроснабжение. Большая проблема с канализацией. Очистные постройки не работают, как и насосные станции. Стоки скапливаются. Гайдай отмечает:

"Добавьте к этому температуру воздуха, которая сейчас во дворе. А еще и смрад от умерших - тех, кого похоронили во дворах, а многие остаются в квартирах и подъездах, как вот в одной из многоэтажек в новых районах. Северодонецк ожидает гуманитарная катастрофа".

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В статье: война с Россией Сергей Гайдай
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Источник:
t.me/luhanskaVTSA

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