Российские оккупанты намерены использовать мелитопольцев как живой щит
Нужно знать о планах врага
Getty Images/Global Images Ukraine
Мэр временно оккупированного Мелитополя Иван Федоров пишет о том, что оставаться в городе становится все опаснее. Российские оккупанты намерены использовать мелитопольцев как живой щит.
Пока централизованной эвакуации из города нет, россияне не согласовывают "зеленые коридоры".
Однако горожане могут выезжать из Мелитополя на собственных авто или с помощью волонтеров.
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Источник:Ukraine NOW
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