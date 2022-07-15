ВСУ достали склад россиян в Луганской области. На юге прилетело в три базы оккупантов
Украинские артиллеристы за работой
Кадіївка, скріншот з відео
В ночь на пятницу, 15 июля, Украинская Армия нанесла удар по складу боеприпасов россиян в Кадиевке (ранее Стаханов) в Луганской области.
Как сообщают очевидцы, детонирование снарядов продолжалось несколько часов. Следует заметить, что это второй удар ВСУ по складам в Кадиевке за неделю.
Стаханов pic.twitter.com/uLTRQPdMwf— IgorGirkin (@GirkinGirkin) July 15, 2022
Тем временем на юге Украины поздно вечером был нанесен удар по территории бывшего асфальтового завода в Херсоне. По информации местных источников, там хранились БМП, прицепная артиллерия и танки – всего около 50 единиц.
Также известно об ударе по санаторию в Новой Маячке Херсонской области, где базировались российские оккупанты. В результате удара произошел пожар.
В поселке Снигиревка Николаевской области ВСУ попали в российский склад боеприпасов.
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