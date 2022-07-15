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ВСУ достали склад россиян в Луганской области. На юге прилетело в три базы оккупантов

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Украинские артиллеристы за работой

ВСУ достали склад россиян в Луганской области. На юге прилетело в три базы оккупантов

Кадіївка, скріншот з відео

Новина українською

В ночь на пятницу, 15 июля, Украинская Армия нанесла удар по складу боеприпасов россиян в Кадиевке (ранее Стаханов) в Луганской области.

Как сообщают очевидцы, детонирование снарядов продолжалось несколько часов. Следует заметить, что это второй удар ВСУ по складам в Кадиевке за неделю.

Тем временем на юге Украины поздно вечером был нанесен удар по территории бывшего асфальтового завода в Херсоне. По информации местных источников, там хранились БМП, прицепная артиллерия и танки – всего около 50 единиц.

Также известно об ударе по санаторию в Новой Маячке Херсонской области, где базировались российские оккупанты. В результате удара произошел пожар.

В поселке Снигиревка Николаевской области ВСУ попали в российский склад боеприпасов.

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В статье: война с Россией
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