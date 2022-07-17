  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. В Греции разбился самолет Ан-12, принадлежавший украинскому перевозчику
В тренде

В Греции разбился самолет Ан-12, принадлежавший украинскому перевозчику

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

Это произошло вчера вечером

В Греции разбился самолет Ан-12, принадлежавший украинскому перевозчику

Новина українською

У подножия горы Пангей в Греции разбился украинский тактический военно-транспортный самолет Ан-12 с экипажем из 8 человек. Воздушное судно потерпело крушение к западу от греческого города Кавала. По словам очевидцев, оно упало в кукурузное поле.

Гиоргос Архонтопулос, живущий в 17 километрах от места аварии, так описал событие: "С 22.15 самолет летел медленно. В течение 20 минут все могли видеть пламя в двигателе. Когда он миновал гору Пангей, была видна вспышка после удара".

Служба гражданской авиации подтверждает, что, вероятно, загорелся один из четырех двигателей самолета. В этой связи был произведен разворот на 180 градусов в сторону аэропорта Кавалы с целью аварийной посадки. Пилот подавал сигнал бедствия.

Известно, что на борту находились 8 человек. В полностью обгоревшем фюзеляже "признаков жизни нет". Появляется информация о том, что самолет якобы вылетал из Белграда и должен был лететь в Иорданию.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: самолет война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ERT

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде