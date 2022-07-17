В Греции разбился самолет Ан-12, принадлежавший украинскому перевозчику
Это произошло вчера вечером
У подножия горы Пангей в Греции разбился украинский тактический военно-транспортный самолет Ан-12 с экипажем из 8 человек. Воздушное судно потерпело крушение к западу от греческого города Кавала. По словам очевидцев, оно упало в кукурузное поле.
Гиоргос Архонтопулос, живущий в 17 километрах от места аварии, так описал событие: "С 22.15 самолет летел медленно. В течение 20 минут все могли видеть пламя в двигателе. Когда он миновал гору Пангей, была видна вспышка после удара".
Служба гражданской авиации подтверждает, что, вероятно, загорелся один из четырех двигателей самолета. В этой связи был произведен разворот на 180 градусов в сторону аэропорта Кавалы с целью аварийной посадки. Пилот подавал сигнал бедствия.
Известно, что на борту находились 8 человек. В полностью обгоревшем фюзеляже "признаков жизни нет". Появляется информация о том, что самолет якобы вылетал из Белграда и должен был лететь в Иорданию.
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