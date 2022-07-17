В Днепре 38 часов тушили пожар, возникший из-за российского обстрела
Спасатели приложили невероятные усилия
В Днепре спасатели ликвидировали пожар, возникший после российского удара по Южмашу. Сейчас ищут пропавшего при обстреле человека. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
"Спасатели потушили пожар, который произошел на промышленном предприятии в Днепре из-за "прилета" российской ракеты. 90 пожарных укрощали пламя почти 38 часов.
Сейчас ищут человека, пропавшего на Южмаше во время обстрела.
Этот коварный вражеский удар унес жизни трех человек, шестнадцать получили ранения. Семь из них сейчас в больнице", - сказал глава ОВА.
Напомним, 15 июля в Днепре прогремела серия взрывов, в городе начался пожар. В результате авиаудара рф три человека погибли.
Популярное сейчас
- Кривбасс объявил о подписании игрока Динамо
- Румыны, словенцы и когда-то грозные греки. Количество потенциальных соперников Зари в ЛК сократилось до пяти
- Барса анонсировала Левандовского, топ-трансфер Челси, феерия Шведа. Главные новости за 16 июля
- Генерал Марченко: Уничтожить Крымский мост - это тактическая необходимость
- Известный украинский телеведущий продал свой редкий и дорогущий автомобиль, чтобы помочь ВСУ
- Звезду Реала с женой отравили и обокрали во время отдыха на Ибице