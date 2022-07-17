  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. В Днепре 38 часов тушили пожар, возникший из-за российского обстрела
В тренде

В Днепре 38 часов тушили пожар, возникший из-за российского обстрела

Общие новости
(1 голосов)

Спасатели приложили невероятные усилия

В Днепре 38 часов тушили пожар, возникший из-за российского обстрела

Новина українською

В Днепре спасатели ликвидировали пожар, возникший после российского удара по Южмашу. Сейчас ищут пропавшего при обстреле человека. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"Спасатели потушили пожар, который произошел на промышленном предприятии в Днепре из-за "прилета" российской ракеты. 90 пожарных укрощали пламя почти 38 часов.

Сейчас ищут человека, пропавшего на Южмаше во время обстрела.

Этот коварный вражеский удар унес жизни трех человек, шестнадцать получили ранения. Семь из них сейчас в больнице", - сказал глава ОВА.

Напомним, 15 июля в Днепре прогремела серия взрывов, в городе начался пожар. В результате авиаудара рф три человека погибли.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Днепр война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде