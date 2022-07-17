В Днепре 38 часов тушили пожар, возникший из-за российского обстрела

В Днепре спасатели ликвидировали пожар, возникший после российского удара по Южмашу. Сейчас ищут пропавшего при обстреле человека. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"Спасатели потушили пожар, который произошел на промышленном предприятии в Днепре из-за "прилета" российской ракеты. 90 пожарных укрощали пламя почти 38 часов. Сейчас ищут человека, пропавшего на Южмаше во время обстрела. Этот коварный вражеский удар унес жизни трех человек, шестнадцать получили ранения. Семь из них сейчас в больнице", - сказал глава ОВА.

Напомним, 15 июля в Днепре прогремела серия взрывов, в городе начался пожар. В результате авиаудара рф три человека погибли.