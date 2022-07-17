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ВСУ могут уже скоро получить сотни польских танков PT-91 Twardy, - военный эксперт

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Очень серьезное усиление для нашей обороноспособности

ВСУ могут уже скоро получить сотни польских танков PT-91 Twardy, - военный эксперт

Getty Images

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Польша может передать Украине сотни танков PT-91 Twardy уже в ближайшее время. Об этом сообщил польский военный обозреватель Ярослав Вольский.

Эксперт рассказал, что Варшава передаст Киеву 232 танка PT-91 Twardy, которые являются польской модификацией танка Т-72 с отечественной динамической защитой, израильским тепловизором и другими улучшениями. Взамен Польша хочет получить танки M1 Abrams, которые ранее заказала у США.

В подтверждение этих намерений в одном из городов Польши недавно был замечен эшелон, на котором перевозили минимум один танковый батальон в сторону восточных границ - ближе к Украине.

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В статье: Польша война с Россией
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