ВСУ могут уже скоро получить сотни польских танков PT-91 Twardy, - военный эксперт
Очень серьезное усиление для нашей обороноспособности
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Польша может передать Украине сотни танков PT-91 Twardy уже в ближайшее время. Об этом сообщил польский военный обозреватель Ярослав Вольский.
Эксперт рассказал, что Варшава передаст Киеву 232 танка PT-91 Twardy, которые являются польской модификацией танка Т-72 с отечественной динамической защитой, израильским тепловизором и другими улучшениями. Взамен Польша хочет получить танки M1 Abrams, которые ранее заказала у США.
В подтверждение этих намерений в одном из городов Польши недавно был замечен эшелон, на котором перевозили минимум один танковый батальон в сторону восточных границ - ближе к Украине.
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