ВСУ могут уже скоро получить сотни польских танков PT-91 Twardy, - военный эксперт

Польша может передать Украине сотни танков PT-91 Twardy уже в ближайшее время. Об этом сообщил польский военный обозреватель Ярослав Вольский.

Эксперт рассказал, что Варшава передаст Киеву 232 танка PT-91 Twardy, которые являются польской модификацией танка Т-72 с отечественной динамической защитой, израильским тепловизором и другими улучшениями. Взамен Польша хочет получить танки M1 Abrams, которые ранее заказала у США.

В подтверждение этих намерений в одном из городов Польши недавно был замечен эшелон, на котором перевозили минимум один танковый батальон в сторону восточных границ - ближе к Украине.