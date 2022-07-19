Эрдоган снова грозит заблокировать путь Финляндии и Швеции в НАТО
Недоволен линией Стокгольма
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Вчера, 18 июля, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вновь пригрозил "заморозить процесс" вступления Швеции и Финляндии в НАТО. Об этом сообщает портал CNN, цитируя Эрдогана:
"Мы поделились своим условным одобрением с государствами-членами на начало процесса вступления в НАТО Швеции и Финляндии. Я хотел бы еще раз напомнить вам, что мы заморозим процесс, если они не предпримут необходимых шагов для выполнения наших условий. Мы видим, что Швеция не демонстрирует хороших результатов на этот счет".
Анкара заявила, что Хельсинки и Стокгольм договорились не оказывать поддержку курдским отрядам народной самообороны, также известным как YPG, которые Турция считает террористической организацией.
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