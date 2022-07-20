СБУ: россияне никак не могут смириться с тем, что ВСУ тотально уничтожает их войска под Харьковом
Орки такие орки
СБУ
Реальность резко контрастирует с псевдопобедными картинками армии россии, которые им показывают по телевизору. Родственникам российских захватчиков сложно смириться с тем, что их "воины" несут безумные потери от украинских защитников. Об этом свидетельствует новый телефонный разговор, который удалось перехватить СБУ.
"Ну, это по телевизору вам так расписывают в красках. На самом деле здесь, совсем все по-другому. По телевизору такого не покажут и не скажут правду никогда. Мы проигрываем…" – рассказывает оккупант своим родственникам в Подмосковье.
Он признает, что в их полку осталось около 14 танков из 90, а уровень подготовки танкистов и артиллеристов россии очень низок:
"По два дня обучили и все, отправили на передок. А они не могут попасть вообще, просто не могут. Наша артиллерия настолько кривая, что там можно в километрах измерять промахи".
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