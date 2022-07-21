Минобороны: В Украине будут запущены три системы контроля над предоставленным оружием
Министр обороны заявил, что россияне сейчас активно продвигают нарратив о якобы ненадлежащем использовании Украиной оружия
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В Украине для мониторинга, контроля и логистического обеспечения военной техники и вооружения, предоставляемой странами-партнерами, будут использоваться три специальные системы.
Как сообщает Укринформ, об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников во время презентации нового модуля информационно-аналитической системы СОТА для мониторинга поставок Украине вооружения от стран-партнеров.
"Согласно нашим планам, будут 3 системы, связанные с мониторингом, контролем и логистическим обеспечением поставок военной техники и оружия Украине", - сообщил Резников.
Он отметил, что россияне сейчас активно продвигают нарратив о якобы ненадлежащем использовании Украиной оружия, предоставленного международными партнерами, поэтому внедрение мощной и качественной информационной системы мониторинга позволит иметь максимальный контроль над поставляемым в Украину вооружением.
Он напомнил, что в 2019 году Украине в ограниченном объеме была предоставлена натовская система LOGFAS – лучшая логистическая система в мире, а в украинских военных учебных заведениях уже открыли курсы подготовки операторов этой системы.
Кроме того, Минобороны официально обратилось к НАТО через штаб-квартиру в Брюсселе с просьбой предоставить Украине расширенный пакет лицензий, а также технических работников для помощи в овладении этой системой. Главная цель для высшего военного руководства - ввести такую систему в армии до бригадного уровня, отметил Резников.
Как пояснил министр, система позволяет контролировать все от таможенных операций на границе до поставки конечному потребителю. Кроме того, система сообщает и о необходимости боеприпасов, запчастей и т.д.
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