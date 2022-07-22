Спасенный кот со Змеиного получил имя и новый дом: бойцы рассказали детали спасения

Котенок, которого несколько дней назад военные спасли с украинского острова Змеиный, доехал до столицы.

Эвакуация кота, которого назвали Змеем, была завершающей задачей спецоперации по освобождению Змеиного, говорится в ТСН.

"Он пережил сотни обстрелов и бомбежек, неделями ел то, что сам умудрялся добыть, выжил – чудом. В начале июля наши бойцы впервые отправились на Змеиный, чтобы установить там украинский флаг. На то, что на острове может быть кто-то живой, никто тогда даже не надеялся. Флаг установили, но выполнить все задания на первом этапе не удалось. "Были вынуждены в первый этап отойти после уставления флагов, потому что были обстрелы со вражеских истребителей", — рассказывают бойцы.

Уже после возвращения военные внимательно просматривали видео, которое сняли на острове и были шокированы. "На одном из видео его обнаружили. И одна из заключительных задач командира была поставлена – эвакуировать всех наших. Своих мы не бросаем. Поэтому был эвакуирован наш новый боевой товарищ", — рассказывают бойцы.

Во время второй поездки остров окончательно разминировали и установили над ним полный контроль. Достались всех уголков на Змеином – обыскали вражескую технику, бомбоубежища и наконец добрались до главного флагштока. Убегая, россияне бросали собственные секретные документы и даже флаг.

"Была еще оставлена, брошена, секретная документация техники российской, это еще раз подтверждает вопрос бегства, сработали четко наши артиллеристы. Добрались до нашего флагштока, на котором висел русский флаг. Нас так учили, что флаг оставлять нельзя, для нас это святые вещи, не представляю, что мне бы сказал командир, если бы я при уходе, тем более не при боевом уходе, а как они выражаются "жест доброй воли", оставил свой флаг. Так бегут только трусы. Флаг у нас. Он у нас и точка", – говорят военные.

Главную задачу командира спасти на острове живых выполнили во время разминирования бомбоубежища: котёнок прятался в грудах мусора. Бойцы говорят, что очевидно, котенок родился на острове – до оккупации там были животные, там жили собаки, кошки и даже овцы. Кроме Змея войну никто не пережил.

Теперь Змей будет жить в Киеве, его приютил один из командиров. Бойцы говорят, кот стал талисманом освобожденного острова и теперь вместе с ними будет бороться за большую победу.