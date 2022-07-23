  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Ракетный обстрел Одессы - это плевок путина в лицо Гуттериша и Эрдогана, - МИД Украины
В тренде

Ракетный обстрел Одессы - это плевок путина в лицо Гуттериша и Эрдогана, - МИД Украины

Общие новости
(2 голосов)

Оккупанты не соблюдают условия договора, подписанного вчера

Ракетный обстрел Одессы - это плевок путина в лицо Гуттериша и Эрдогана, - МИД Украины

Суспільне/Автор невідомий

Новина українською

Ракетный обстрел российскими захватчиками порта Одессы менее чем через сутки после подписания соглашения по вывозу зерна – это плевок владимира путина в лицо генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря МИД Олега Николенко.

"Российская ракета - это плевок владимира путина в лицо генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и президенту Турции Реджепу Эрдогану, которые приложили огромные усилия для достижения соглашения, и которым Украина благодарна.

Украина подчеркивает необходимость неукоснительного выполнения договоренностей о возобновлении безопасного экспорта украинских сельскохозяйственных товаров Черным морем из трех портов: Одессы, Черноморска и Южного.

Призываем ООН и Турцию обеспечить соблюдение россией своих обязательств в рамках безопасного функционирования зернового коридора. В случае невыполнения достигнутых договоренностей россия будет нести полную ответственность за углубление глобального продовольственного кризиса", - подчеркнул спикер МИД.

В то же время Минагрополитики Украины сообщило, что в обстрелянном порту находилось зерно, которое планировалось экспортировать в ближайшие дни.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Одесса война с Россией
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде