Ракетный обстрел Одессы - это плевок путина в лицо Гуттериша и Эрдогана, - МИД Украины

Ракетный обстрел российскими захватчиками порта Одессы менее чем через сутки после подписания соглашения по вывозу зерна – это плевок владимира путина в лицо генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря МИД Олега Николенко.

"Российская ракета - это плевок владимира путина в лицо генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и президенту Турции Реджепу Эрдогану, которые приложили огромные усилия для достижения соглашения, и которым Украина благодарна.

Украина подчеркивает необходимость неукоснительного выполнения договоренностей о возобновлении безопасного экспорта украинских сельскохозяйственных товаров Черным морем из трех портов: Одессы, Черноморска и Южного.

Призываем ООН и Турцию обеспечить соблюдение россией своих обязательств в рамках безопасного функционирования зернового коридора. В случае невыполнения достигнутых договоренностей россия будет нести полную ответственность за углубление глобального продовольственного кризиса", - подчеркнул спикер МИД.