Ракетный обстрел Одессы - это плевок путина в лицо Гуттериша и Эрдогана, - МИД Украины
Оккупанты не соблюдают условия договора, подписанного вчера
Суспільне/Автор невідомий
Ракетный обстрел российскими захватчиками порта Одессы менее чем через сутки после подписания соглашения по вывозу зерна – это плевок владимира путина в лицо генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря МИД Олега Николенко.
"Российская ракета - это плевок владимира путина в лицо генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и президенту Турции Реджепу Эрдогану, которые приложили огромные усилия для достижения соглашения, и которым Украина благодарна.
Украина подчеркивает необходимость неукоснительного выполнения договоренностей о возобновлении безопасного экспорта украинских сельскохозяйственных товаров Черным морем из трех портов: Одессы, Черноморска и Южного.
Призываем ООН и Турцию обеспечить соблюдение россией своих обязательств в рамках безопасного функционирования зернового коридора. В случае невыполнения достигнутых договоренностей россия будет нести полную ответственность за углубление глобального продовольственного кризиса", - подчеркнул спикер МИД.
В то же время Минагрополитики Украины сообщило, что в обстрелянном порту находилось зерно, которое планировалось экспортировать в ближайшие дни.
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