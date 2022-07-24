Глава ОП Ермак подтвердил передачу Украине 25-30 HIMARS
Есть одна дополнительная проблема
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Глава Офиса Президента Андрей Еврмак подтвердил передачу Украине американской реактивной артиллерийской системы HIMARS.
В то же время чиновник отметил, что проблемным вопросом является доставка боеприпасов:
“После встречи с Президентом, командой Офиса и Правительства, Председатель Комитета по вооруженным силам Палаты представителей Конгресса США Адам Смит в интервью СМИ назвал количество HIMARS и MLRS, которые передадут Украине США и союзники.
Сейчас речь идет, по его словам, о 25-30 единицах и большом количестве боеприпасов к ним.
Именно логистика доставки ракет для РСЗО сейчас является ключевым вопросом и меня здесь хорошо поймут военные.
Эта логистика есть и будет системной для обеспечения стабильной и эффективной работы РСЗО на разных участках фронта”, - написал Ермак в своем телеграмм-канале.
Напомним, что глава Комитета вооруженных сил Палаты представителей США Адам Смит сообщил, что США готовы предоставить такое количество РСЗО, которое смогут.
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