  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Глава ОП Ермак подтвердил передачу Украине 25-30 HIMARS
В тренде

Глава ОП Ермак подтвердил передачу Украине 25-30 HIMARS

Общие новости
(1 голосов)

Есть одна дополнительная проблема

Глава ОП Ермак подтвердил передачу Украине 25-30 HIMARS

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Глава Офиса Президента Андрей Еврмак подтвердил передачу Украине американской реактивной артиллерийской системы HIMARS.

В то же время чиновник отметил, что проблемным вопросом является доставка боеприпасов:

“После встречи с Президентом, командой Офиса и Правительства, Председатель Комитета по вооруженным силам Палаты представителей Конгресса США Адам Смит в интервью СМИ назвал количество HIMARS и MLRS, которые передадут Украине США и союзники.

Сейчас речь идет, по его словам, о 25-30 единицах и большом количестве боеприпасов к ним.

Именно логистика доставки ракет для РСЗО сейчас является ключевым вопросом и меня здесь хорошо поймут военные.

Эта логистика есть и будет системной для обеспечения стабильной и эффективной работы РСЗО на разных участках фронта”, - написал Ермак в своем телеграмм-канале.

Напомним, что глава Комитета вооруженных сил Палаты представителей США Адам Смит сообщил, что США готовы предоставить такое количество РСЗО, которое смогут.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Андрей Ермак HIMARS
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде