Глава ОП Ермак подтвердил передачу Украине 25-30 HIMARS

Глава Офиса Президента Андрей Еврмак подтвердил передачу Украине американской реактивной артиллерийской системы HIMARS.

В то же время чиновник отметил, что проблемным вопросом является доставка боеприпасов:

“После встречи с Президентом, командой Офиса и Правительства, Председатель Комитета по вооруженным силам Палаты представителей Конгресса США Адам Смит в интервью СМИ назвал количество HIMARS и MLRS, которые передадут Украине США и союзники.

Сейчас речь идет, по его словам, о 25-30 единицах и большом количестве боеприпасов к ним.

Именно логистика доставки ракет для РСЗО сейчас является ключевым вопросом и меня здесь хорошо поймут военные.

Эта логистика есть и будет системной для обеспечения стабильной и эффективной работы РСЗО на разных участках фронта”, - написал Ермак в своем телеграмм-канале.