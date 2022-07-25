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В Харькове построят автобусные остановки-укрытия - ФОТО, ВИДЕО

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При артиллерийских обстрелах людям будет где быстро укрыться

В Харькове построят автобусные остановки-укрытия - ФОТО, ВИДЕО

t.me/ihor_terekhov

Новина українською

Горсовет Харькова пообещал в августе монтировать безопасные остановки общественного транспорта, которые будут защищать людей от российских снарядов.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

"Мы уже определили первые 25 мест, где они будут установлены в первую очередь - на нагруженных маршрутах троллейбусов, автобусов и трамваев.

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Это будут железобетонные конструкции, расположенные рядом с остановочными павильонами. В случае угрозы артиллерийских обстрелов там можно будет скрыться и переждать воздушную тревогу. Такие укрытия есть в Израиле, например.

И они показывают себя эффективными в защите от снарядов и разлете осколков", - рассказал Терехов.

Напомним, что Харьков практически каждый день находится под обстрелами. Из-за близости к России и линии фронта иногда проходит мало времени между включением тревоги и "прилетами", а бывает, что и снаряды попадают раньше, чем включаются предупреждения.

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В статье: Артем Терехов война с Россией
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