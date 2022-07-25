В Харькове построят автобусные остановки-укрытия - ФОТО, ВИДЕО
При артиллерийских обстрелах людям будет где быстро укрыться
t.me/ihor_terekhov
Горсовет Харькова пообещал в августе монтировать безопасные остановки общественного транспорта, которые будут защищать людей от российских снарядов.
Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.
"Мы уже определили первые 25 мест, где они будут установлены в первую очередь - на нагруженных маршрутах троллейбусов, автобусов и трамваев.
Это будут железобетонные конструкции, расположенные рядом с остановочными павильонами. В случае угрозы артиллерийских обстрелов там можно будет скрыться и переждать воздушную тревогу. Такие укрытия есть в Израиле, например.
И они показывают себя эффективными в защите от снарядов и разлете осколков", - рассказал Терехов.
Напомним, что Харьков практически каждый день находится под обстрелами. Из-за близости к России и линии фронта иногда проходит мало времени между включением тревоги и "прилетами", а бывает, что и снаряды попадают раньше, чем включаются предупреждения.
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