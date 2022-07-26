Разведка Британии указала на одну из приоритетных целей ударов россиян в Украине
Репорт от коллег
Defence Intelligence
россия почти наверняка воспринимает противокорабельные ракеты как ключевую угрозу, которая ограничивает эффективность ее Черноморского флота, поэтому будет ставить в приоритет уничтожение противокорабельных возможностей Украины. Об этом говорится в свежем разведывательном обзоре Минобороны Британии. Разведка напоминает, что 24 июля 2022 года российские крылатые ракеты попали в Одесский порт.
"Минобороны россии утверждает, что ликвидировало украинский военный корабль и запас противокорабельных ракет. Однако нет указаний на то, что такие цели были в том месте, куда попали ракеты".
россия почти наверняка воспринимает противокорабельные ракеты как ключевую угрозу, ограничивающую эффективность ее Черноморского флота:
"Это существенно подорвало общий план вторжения, поскольку россия реально не может совершить десантное нападение, чтобы захватить Одессу. россия будет продолжать отдавать приоритет усилиям по уничтожению противокорабельных возможностей Украины".
В то же время в Минобороны Британии отмечают, что российские процессы отбора целей, вероятно, подвергаются регулярному подрыву из-за устаревших данных разведки, плохого планирования и подхода к операциям сверху вниз.
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