Международный Красный Крест подал запрос на посещение Оленовки
Говорят, что попробуют посетить место теракта
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Представители Международного комитета Красного Креста намерены попасть в колонию в Оленовке, где в результате совершенного россиянами теракта погибли украинские военнопленные.
Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил специалист по связям с общественностью и медиа МККК Александр Власенко.
"Мы знаем об этой трагедии в колонии в Оленовке. Мы видели фотографии. Но наших представителей на тот момент там не было, а также не было независимых представителей, от которых мы бы могли получить информацию... Мы попросили соответствующие структуры в Донецке, чтобы мы смогли туда попасть как можно быстрее", - сказал представитель организации.
Власенко отметил, что представители Красного Креста хотят попасть в Оленовку, чтобы прежде всего, чтобы оказать помощь раненым украинским гражданам, которых там удерживают, а также эвакуировать их, если будет возможность.
"И конечно же для того, чтобы получить максимальное количество информации (в частности, о погибших - ред.), которую в дальнейшем мы передадим родственникам пленных", - заявил он.
Напомним, российские оккупанты совершили теракт в Еленовской колонии и обвинили в нем украинских военных.
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