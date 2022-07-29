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Международный Красный Крест подал запрос на посещение Оленовки

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Говорят, что попробуют посетить место теракта

Международный Красный Крест подал запрос на посещение Оленовки

facebook.com/mvs.gov.ua

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Представители Международного комитета Красного Креста намерены попасть в колонию в Оленовке, где в результате совершенного россиянами теракта погибли украинские военнопленные.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил специалист по связям с общественностью и медиа МККК Александр Власенко.

"Мы знаем об этой трагедии в колонии в Оленовке. Мы видели фотографии. Но наших представителей на тот момент там не было, а также не было независимых представителей, от которых мы бы могли получить информацию... Мы попросили соответствующие структуры в Донецке, чтобы мы смогли туда попасть как можно быстрее", - сказал представитель организации.

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Власенко отметил, что представители Красного Креста хотят попасть в Оленовку, чтобы прежде всего, чтобы оказать помощь раненым украинским гражданам, которых там удерживают, а также эвакуировать их, если будет возможность.

"И конечно же для того, чтобы получить максимальное количество информации (в частности, о погибших - ред.), которую в дальнейшем мы передадим родственникам пленных", - заявил он.

Напомним, российские оккупанты совершили теракт в Еленовской колонии и обвинили в нем украинских военных.

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В статье: война с Россией
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