Усик выпустит коллекцию NFT, чтобы собрать деньги на Украину. Видео
Хорошее дело
Getty Images / Global Images Ukraine
Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик (19-0; 13 КО) объявил о выпуске ограниченной NFT-коллекции, деньги от продажи которой пойдут на нужды нашей страны. Промо-видео он опубликовал на своей странице в Instagram.
Напомним, что ранее стал
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