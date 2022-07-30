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Усик выпустит коллекцию NFT, чтобы собрать деньги на Украину. Видео

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Усик выпустит коллекцию NFT, чтобы собрать деньги на Украину. Видео

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик (19-0; 13 КО) объявил о выпуске ограниченной NFT-коллекции, деньги от продажи которой пойдут на нужды нашей страны. Промо-видео он опубликовал на своей странице в Instagram.

Напомним, что ранее стал известен транслятор боя Усик – Джошуа.

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В статье: Александр Усик
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