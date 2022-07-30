Усик выпустит коллекцию NFT, чтобы собрать деньги на Украину. Видео

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик (19-0; 13 КО) объявил о выпуске ограниченной NFT-коллекции, деньги от продажи которой пойдут на нужды нашей страны. Промо-видео он опубликовал на своей странице в Instagram.

Напомним, что ранее стал известен транслятор боя Усик – Джошуа.