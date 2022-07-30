Поединок Усик – Джошуа покажет платформа DAZN

Известный инсайдер Майк Копинджер поделился информацией о трансляции поединка между украинским чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александром Усиком (19-0; 13 КО) и британцем Энтони Джошуа (24-2; 22 КО).

В США и Европе поединок покажет стриминговая платформа DAZN, в Великобритании бой можно посмотреть на SkySports.

Напомним, что бой Усик-Джошуа 2 состоится 20 августа в Саудовской Аравии в городе Джидда.