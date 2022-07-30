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Поединок Усик – Джошуа покажет платформа DAZN
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Getty Images/Global Images Ukraine
Известный инсайдер Майк Копинджер поделился информацией о трансляции поединка между украинским чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александром Усиком (19-0; 13 КО) и британцем Энтони Джошуа (24-2; 22 КО).
В США и Европе поединок покажет стриминговая платформа DAZN, в Великобритании бой можно посмотреть на SkySports.
Напомним, что бой Усик-Джошуа 2 состоится 20 августа в Саудовской Аравии в городе Джидда.
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