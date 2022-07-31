Уже больше 4 тысяч ББМ. Генштаб обновил данные о потерях россиян в войне с Украиной
Добавился самолет, всего 42 единицы техники за сутки
Генеральный штаб ВСУ обновил данные о всеобщих боевых потерях россиян с момента полномасштабного вторжения 24 февраля по 31 июля.
За субботу, 30 июля, было ликвидировано 160 оккупантов, таким образом, потери личного состава армии рф составляет около 40830 человек.
Потери россиян в технике:
- танков ‒ 1763 (+4) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 4004 (+9) ед,
- артиллерийских систем – 916 (+10) ед,
- РСЗО - 259 (+1) ед,
- средства ПВО - 117 (+0) ед,
- самолетов – 223 (+1) ед,
- вертолетов – 190 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 735 (+2),
- крылатые ракеты – 174 (+0),
- корабли /катера - 15 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 2902 (+13) ед,
- специальная техника – 80 (+2).
Генштаб отмечает, что наибольшие потери россияне понесли на Донецком направлении.
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