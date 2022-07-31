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ГУР МО: россияне отводят личный состав из Верхнего Токмака и Черниговки

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В результате ударов ВСУ

ГУР МО: россияне отводят личный состав из Верхнего Токмака и Черниговки

ГУР МО

Новина українською

Главное управление разведки МО Украины сообщает, что россияне отводят личный состав с территории поселков Верхний Токмак и Черниговка.

После ударов ВСУ в ночь на 29 июля по месторасположению сил оккупантов вблизи поселков Верхний Токмак и Черниговка Запорожской области решисты отвели личный состав и технику на другие позиции.

Около 40 раненых были доставлены в госпиталь города Пологи. Из Черниговки подразделения выведены практически в полном составе. В настоящее время вблизи населенного пункта остаются несколько блокпостов и не более 100 военных. Остальные оккупанты вместе с техникой распределены по городам Токмак и Бердянск.

При выходе из населенных пунктов рашисты пытаются создать впечатление о плановой ротации. На самом же деле оккупанты намерены полностью покинуть поселок и начали минирование подъездных дорог.

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В статье: война с Россией
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Источник:
ГУР МО

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Комментарии (1)
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vismut (Запорожье)
31.07.2022 в 16:56
Ну так а что им торчать, в глубоком тылу. Там и полицаев хватит. А это мясо пойдёт на 200.
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