ГУР МО: россияне отводят личный состав из Верхнего Токмака и Черниговки

Главное управление разведки МО Украины сообщает, что россияне отводят личный состав с территории поселков Верхний Токмак и Черниговка.

После ударов ВСУ в ночь на 29 июля по месторасположению сил оккупантов вблизи поселков Верхний Токмак и Черниговка Запорожской области решисты отвели личный состав и технику на другие позиции.

Около 40 раненых были доставлены в госпиталь города Пологи. Из Черниговки подразделения выведены практически в полном составе. В настоящее время вблизи населенного пункта остаются несколько блокпостов и не более 100 военных. Остальные оккупанты вместе с техникой распределены по городам Токмак и Бердянск.

При выходе из населенных пунктов рашисты пытаются создать впечатление о плановой ротации. На самом же деле оккупанты намерены полностью покинуть поселок и начали минирование подъездных дорог.