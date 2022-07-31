ГУР МО: россияне отводят личный состав из Верхнего Токмака и Черниговки
В результате ударов ВСУ
ГУР МО
Главное управление разведки МО Украины сообщает, что россияне отводят личный состав с территории поселков Верхний Токмак и Черниговка.
После ударов ВСУ в ночь на 29 июля по месторасположению сил оккупантов вблизи поселков Верхний Токмак и Черниговка Запорожской области решисты отвели личный состав и технику на другие позиции.
Около 40 раненых были доставлены в госпиталь города Пологи. Из Черниговки подразделения выведены практически в полном составе. В настоящее время вблизи населенного пункта остаются несколько блокпостов и не более 100 военных. Остальные оккупанты вместе с техникой распределены по городам Токмак и Бердянск.
При выходе из населенных пунктов рашисты пытаются создать впечатление о плановой ротации. На самом же деле оккупанты намерены полностью покинуть поселок и начали минирование подъездных дорог.
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